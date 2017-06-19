Телеканал СТБ / Международный День отца: как звезды СТБ отметили этот праздник?

Международный День отца: как звезды СТБ отметили этот праздник?

Телеканал СТБ

18 июня во всем мире отметили Международный День отца. Звезды телеканала СТБ не упустили возможность поздравить своих пап с праздником и поделились , как же они провели этот день.

Примерный семьянин и тренер шоу «Зважені та щасливі» Вячеслав Узелков с Международным Днем отца поздравил всех «папаш» в социальной сети Instagram. Он поделился позитивным фото, на которым держит своих детей на руках.19397778_10209223973458308_2038581018_nИзвестный украинский хореограф и судья «Танцюють всі» Влад Яма в честь праздника сделал даже две публикации! На первом фото – танцор вместе с папой катается на водном мотоцикле.

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Под снимком он признался, что старается быть похожим на отца. Следующий пост хореографа в  Instagram был еще более трогательным. На фото Влад держит крошечную ручку своего малыша.

«Ну и себя со вчерашним Праздником!..», — написал новоиспеченный папа.

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Юрист и эксперт многих проектов телеканала СТБ Михаил Присяжнюк в честь Международного Дня отца даже поделился анекдотом из жизни своей семьи. На странице Facebook он запостил фото сына Вани и рассказал о забавном диалоге, который произошел между ними.

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Маша Ефросинина растрогала всех пользователей сети своей публикацией 18 июня. Ведущая нового проекта «Сюрприз, сюрприз!» поздравила с праздником всех пап, в том числе своего мужа Тимура.

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Очень милым фото порадовала подписчиков и ведущая шоу «Давай поговоримо про секс» — Юлия Бортник. Снимком счастливых отца и сына можно любоваться вечно.

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А вот экс-ведущая шоу «Зважені та щасливі» и певица Яна Соломко поделилась смешной фотографией.

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«Сегодня День Папы Хорошо когда папа — шутник. А вы поздравили своих папочек?»,- спросила у подписчиков звезда.

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