Как почистить карму? И можно ли это сделать самостоятельно? Об этом вы узнаете, прочитав советы победительницы и судьи «Битвы экстрасенсов», эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», таролога и ясновидящей Яны Пасынковой.

«Как почистить карму? Чтобы ответить на этот вопрос для начала нужно понять, что карма – это не что иное, как результат причинно-следственных связей, накопленный на протяжении нескольких воплощений. Простыми словами ваши сегодняшние обстоятельства жизни – это результат ваших же действий по отношению к другим в прошлом», — говорит ясновидящая.

Как же исправить ошибки прошлого и очистить карму? Яна Пасынкова советует попросить прощения:

«Сделал плохо кому-то давно, обязательно спотыкаешься, шагая вперёд – это закон вселенной. Мы сами творцы собственного счастья и как показывает карма – несчастья. Очищать свою карму нужно добрыми помыслами и самое главное – благородными действиями! Для начала, попросите прощения, а потом сами простите всех обидчиков и недругов. Будьте терпеливее к людям и делайте добрые дела!»