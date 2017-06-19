День Конституции Украины в этом году припадает на среду, а значит, украинцев ожидает еще одно «воскресенье», только в середине недели. Какие мероприятия планируются на День Конституции Украины 2017? Предлагаем афишу событий, которые создадут по-настоящему праздничное настроение!

Нулевой день Atlas weekend 2017

Очевидно, самым масштабным событием дня будет открытие Atlas weekend. К тому же, 28 июня – это нулевой день фестиваля, который все желающие могут посетить бесплатно! Хедлайнером станет Верка Сердючка. Ее выступление обещает быть очень ярким, ведь она исполнит свои хиты в сопровождении музыкантов и live-шоу.

В списке участников также: Green Grey, Скай, Kozak System, Арсен Мирзоян, Табула Раса, Братья Гадюкины, Скрябин и многие другие музыканты. Країна Мрій на Atlas Weekend

28-29 июня в рамках Atlas Weekend состоится один из самых масштабных этно-фестивалей «Країна Мрій-2017». Организаторы предлагают окунуться в замечательный мир традиционного мелоса, неисчерпаемой энергетики и разделить роскошь пышных и самых длинных дней лета вместе! Живая этно-музыка и теплая атмосфера – то, что нужно! Всі. Свої на Atlas Weekend

Фестиваль — это не только музыка, это особое настроение и атмосфера. Поэтому, во время Atlas Weekend создавать ее будут не только лучшие музыканты, но и яркие резиденты маркетов Всі. Свої. Здесь вы сможете создать или дополнить свой «фестивальный лук». День Конституции Украины в Феофании

Провести выходной в парке на свежем воздухе – тоже отличный вариант! В Феофании вас ждут аттракционы, творческие мастер-классы для детей, концерты и выступления танцевальных коллективов. Пока дети будут развлекаться, взрослые могут угоститься вкусными блюдами украинской кухни.

Вход в парк: 20 грн, 5 грн — школьники и студенты, бесплатно — дети до 7 лет и пенсионеры. Выставка «Иван Гончар. Живопись: типы, обряды и наряды украинцев»

На выставке в Музее Ивана Гончара представлено около 30 работ, которые объединены темой воспроизведения истинного образа украинского народа в историко-этнографическом контексте. Это типы и наряды украинцев конца 19-го-начала 20-го веков и обычаи и обряды украинского народа.

Вход в музей для взрослых — 30 грн, для школьников, студентов и пенсионеров — 10 грн Пешая экскурсия «Секретный Киев»

Провести День Конституции Украины, изучая достопримечательности ее столицы – замечательный вариант, особенно для гостей Киева.

Пешая экскурсия «Секретный Киев» стартует у «Дерева в заборе». Продолжительность прогулки 3 часа. Маршрут пролегает через: «Дерево в заборе», Софийскую площадь, Андреевскую церковь, Андреевский спуск, Старокиевскую гору, Дворик с воронами, Золотоворотский сквер, Лифт на одного человека. Больше информации по ссылке.