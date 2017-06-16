Вчера самая романтичная пара украинского шоу бизнеса Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян связали себя семейными узами. Долгожданная свадьба состоялась на берегу Днепра в окружении самых близких людей пары. Ведущим церемонии росписи стал Олег Винник. А первый танец супруги исполнили под песню Александра Пономарева. Когда-то еще на «Голосе страны» Александр сказал: «Если поженитесь, спою у вас на свадьбе». Так и сделал. Молодые станцевали под живое исполнение композиции «Я люблю тільки тебе». Невеста Тоня Матвиенко была в двух платьях. На официальной части — в пышном платье от Slanovskiy, а во время празднования в образе от бренда Aysina. Арсен выбрал темно-синий костюм Carl Gross. Кстати, Мирзоян до свадьбы не видел наряды своей любимой. Во время церемонии бракосочетания пара стала на вышитый рушник, который им подарила мама Тони — Нина Матвиенко. Как она призналась, это рушныки ручной работы от запорожских мастеров, откуда родом Арсен. А папа Тони, Петр Иванович, устроил сюрприз — подарив молодым выступление этно-коллектива Ukrainska Selska Orchestra.

Среди гостей был замечен друг артистов, лидер группы «Тартак» Сашко Положинский, который, кстати, был свидетелем на свадьбе.