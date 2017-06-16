У многих девушек утро начинается с вопроса – что надеть? Хочется выглядеть стильно, но при этом, чтобы было комфортно, ведь нам, женщинам, за день необходимо решить столько дел! Если вам надоело подбирать блузу к юбке, а джинсы к топу, обратите внимание на комбинезоны. В этом сезоне они очень актуальны, особенно из денима. Какие комбинезоны в моде летом 2017 года – читайте в нашем материале. Комбинезон из денима

Джинсовый комбинезон всегда выглядит стильно и слегка небрежно. Его предпочтительно сочетать со спортивной обувью и однотонными футболками. Такой вариант больше подойдет для прогулки с друзьями, но если в офисе нет строгого дресс-кода, то и на работу в нем можно смело идти. Пляжный комбинезон

Такой вариант комбинезона стоит взять на заметку модницам, которые готовятся к отпуску. Пляжный комбинезон можно надеть сверху на купальник и отправится на прогулку по городу. Комбинезон в стиле «бохо»

Этот вариант подойдет смелым девушкам, которые не стесняются оголять ноги и декольте. Комбинезон в стиле бохо можно сочетать как с обувью на каблуке, так и с босоножками на плоской подошве. В нем вы будете выглядеть неотразимо на любой летней вечеринке. Вечерний вариант

Кто сказал, что в театр или на званый ужин стоит надевать платье? В стильном шелковом комбинезоне вы будете выглядеть не хуже. Дополните образ яркой помадой и стильными украшениями – ваш наряд для красной дорожки готов!

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