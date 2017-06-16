Дзидзьо и Оля Цибульская представили премьеру клипа «Чекаю. Цьом». По сюжету герой запал на молодую красавицу прямо на глазах у своей музы. И если певице особенно вживаться в соблазнительную роль не пришлось, музыкант образ своего героя подсматривал в реальной жизни. «Мені траплялося бачити, як старші люди себе поводять. Як то вони за бабами бігають, коли жінка поруч сидить. Хай подивляться на себе збоку» — рассказывал Дзидзьо.

Стебом над ловеласами музыканты не ограничились. Режиссеры Дима Manifest и Дмитрий Шмурак обыграли в клипе главные тенденции современного флирта. Вместо цветов и комплиментов Дзидзьо соблазняет девушку десятками смайликов и лайков. Не удивительно, что и результат таких ухаживаний оказался далек от ожиданий.

Несмотря на ироничный видеоряд, на песню «Чекаю. Цьом» Олю вдохновили её собственные отношения с Дзидзьо. Музыканты знакомы уже много лет — именно Михаил убедил талантливую выпускницу поступать вместо медицинского университета в Киевское эстрадно-цирковое училище. Ограничились ли тогда отношения дружеской поддержкой, артисты держат в секрете.

«Може щось і було, а не скажем… циць! Знає тільки Оля, знає тільки Дзідзь» — рассказывать больше, чем в песне, певица отказывается.

Фанам популярных исполнителей остается читать историю между строк. Тем более, что теперь подсмотреть за звездными отношениями можно и на видео. Клип на песню «Чекаю. Цьом» от Оли Цибульской и DZIDZIO уже вышел в свет!