Блокировка российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» заставила украинцев обратить внимание на альтернативные виртуальные площадки для общения. Одна из таких — социальная сеть Ukrainians. Когда сервис начнет работу и как им пользоваться — читайте в материале. Еще в мае украинские СМИ сообщили, что канадская компания StartupSoft и украинка Александра Струмчинская работают над созданием новой исключительно украинской социальной сети с очевидным названием Ukrainians.

По словам Александры функционал сайта будет на украинском языке. Правда, после того, как соцсеть «раскрутится», название, скорее всего, изменят.

Регистрация в Ukrainians началась с 3 июня. За первые 10 дней в нее добавилось более 160 тысяч пользователей. Создатели обещают, если так пойдет и дальше, то юзеры смогут зарабатывать на собственном уникальном контенте.

«Вы загружаете свою статью, которая еще нигде не опубликована. Люди ее шерят, лайкают, комментируют, а вы получаете за это деньги. Мы будем перераспределять прибыль от трафика, – отметила Александра Струмчинская.

Пока соцсеть Ukrainians работает в режиме тестирования и так будет ближайшие 4 месяца. Зарегестрироваться можно классическими способами: через Facebook или через подтверждение на email.