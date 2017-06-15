В разгар летней жары лучший способ времяпрепровождения — это приготовить себе легкий коктейль со льдом, взять ноутбук и комфортно устроиться в тенечке, чтобы серия за серией давить любимую телевизионную жвачку. Ниже мы собрали для вас 5 самых классных сериалов этого лета…

Американские боги

Заключенный по имени Тень досрочно освобождается из тюрьмы, узнает о смерти жены в автокатастрофе и становится участником загадочной войны между «старыми» и «новыми» богами. Экранизация одноименного бестселлера короля современного фэнтези Нила Геймана, которую нельзя пропустить.

Сын

Поседевший, но сохранивший мужскую харизму Пирс Броснан отрастил бороду и густые усы, а затем взял в руки ружье и начал с нуля строить нефтяную империю в условиях Дикого Запада. Экранизация культового романа Филиппа Мейера, которая придется по вкусу любителям историй о настоящих мужчинах.

Белая принцесса

Брак принцессы Елизаветы Йоркской и короля Генриха VII положил конец долгой междоусобной войне в Англии. Но расслабляться рано: муж Елизаветы оказался алчным негодяем, а на севере страны появился загадочный человек, называющий себя братом королевы… Это сериал для любителей костюмированных исторических драм и фанатов сериала «Белая королева», продолжением которого он является.

Рассказ служанки

Экранизация бестселлера Маргарет Этвуд. В будущем только одна из сотни женщин военизированного государства на территории современных США может иметь ребенка, поэтому простолюдинок отправляют в спецлагеря и готовят к выполнению единственной функции — рождению детей офицерам, чьи жены страдают бесплодием…

Твин Пикс

Убийство Лоры Палмер. Загадочная красная комната. Агент Купер. Чертовски вкусный кофе (и горячий!) Совы, которые не то, что кажется. Вишневый пирог, женщина с поленом и много других странных персонажей… Третий сезон культового сериала Дэвида Линча, от которого фанатели 25 лет назад, обещает снова взорвать мозг любителям мистических головоломок.

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