Сегодня, 15 июня легендарному украинскому актеру Ивану Миколайчуку исполнилось бы 76 лет. В честь дня рождения выдающего артиста телеканал СТБ представил два видео — экранизацию стихотворения Лины Костенко «Незнятий кадр незіграної ролі», посвященного Ивану Миколайчуку и знаменитые слова актера, которые читают деятели украинской культуры.

В роликах снялись телеведущие Павел Костицын, Татьяна Высоцкая, Сергей Притула, Оксана Соколова, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, режиссер Роман Балаян и актер Владимир Горянский.





Иван Миколайчук родился 15 июня 1941 года в селе Чорторыя Черновицкой области. За свою карьеру он сыграл 34 роли в кино, написал 9 сценариев, а также в его активе 2 режиссерские работы. В списке самых известных картин: «Тени забытых предков», «Вавилон ХХ», «Гадюка», «Комиссары», «Возвращение Баттерфляй», «Белая птица с черной отметиной», «Пропавшая грамота», «Такая поздняя, такая теплая осень!», «На острие меча» и другие. Культовый фильм «Тени забытых предков» принес Миколайчуку неслыханную популярность и славу. Режиссер Сергей Параджанов даже изучал игру Ивана, «ибо играл, как жил». Эта лента получила 39 международных наград, 28 призов кинофестивалей, 24 из которых гран-при. Фильм занесен в Книгу рекордов Гиннеса, а также входит в топ-20 лучших кинолент мира.

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