Летом волосы становятся сухими и теряют блеск. Многие женщины идут решать эту проблему в салон красоты, где отдают за процедуру профессионального ламинирования большие деньги. Однако подобного эффекта можно легко добиться с помощью ламинирования волос в домашних условиях. Главное — знать маленькие хитрости, которые помогут сделать волосы здоровыми, послушными и блестящими, как у моделей с обложек глянцевых журналов. Читайте пошаговый рецепт маски с желатином для эффекта ламинирования волос, а также шампуня, который усилит эффект!
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Первый шаг – приготовление шампуня с желатином
1. Растворите полностью 1-1.5 ст.л. обычного пищевого желатина в теплой воде (6-8 ст.л.)
2. Поделите эту смесь пополам.
3. Одну часть смешайте с детским или органическим шампунем в пропорции 1:1.
4. Нанесите на волосы, затем покройте волосы полиэтиленом. Для лучшего эффекта укутайте волосы поверх полиэтилена полотенцем. 5. Через 40-120 минут смойте шампунь теплой водой. Промокните полотенцем лишнюю влагу.
6. ВАЖНО: не растирайте волосы полотенцем, а только слегка промокните!
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Второй шаг – приготовление маски с желатином для эффекта ламинирования волос
1. Возьмите вторую часть растворенного желатина и соедините его с вашим кондиционером/ополаскивателем/бальзамом для волос в соотношении 1:1.
2. ВАЖНО: Желатина не должно быть больше, чем кондиционера, иначе возможен обратный эффект!
3. Нанесите на волосы, затем покройте волосы полиэтиленом на 40-120 минут.
4. Затем смойте теплой водой.
5. Высушите волосы естественным способом — без фена.
Процедуру домашнего ламинирования можно делать раз в месяц, а результат уже после первого применения превзойдет все ваши ожидания!