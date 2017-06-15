Сегодня, 15 июня на 89-м году ушел из жизни известный актер Алексей Баталов. Артист, умер в московской больнице, где находился почти пять месяцев после того, как сломал шейку бедра. Близкий друг Баталова Владимир Иванов рассказал, что актер умер тихо во сне. Вечером 14 июня к артисту приходил священник, который причастил его.

Зрители полюбили Алексея Баталова за душевные роли в фильмах «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой». Но для большинства Алексей ассоциируется с героем фильма «Москва слезам не верит» Георгием (Гоша, он же Гога, он же Жора).

Баталов также выступил режиссером картин «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».

Давайте вспомним Алексея Баталова по отрывкам из знаменитого фильма «Москва слезам не верит», где он сыграл Георгия Ивановича:





