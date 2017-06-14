Победительница конкурса Евровидение 2004 Руслана Лыжичко выступила в финале Евровидения 2017 в качестве приглашенного гостя. Артистка исполнила новый трек «It’s Magical». Позже появилась информация, что певица не получила свой гонорар за выступление. Дабы развеять слухи, Руслана прокомментировала «неоплату» на Евровидении 2017 в социальной сети. «История с «неоплатой за выступление» на Евровидении 2017 и проблемы в связи с этим – это журналистская псевдосенсация, а не реальная проблема. В комментарии в одной из телепрограмм на вопрос о деньгах, которые были потрачены на мое выступление, я сказала, что на самом деле я потратила в несколько раз больше денег на подготовку выступления, чем мне компенсировали из бюджета конкурса, и до сих пор полностью не рассчитались за это выступление. Это было сказано не в контексте того, что это проблема, а слишком большое внимание к тем деньгам», — написала Руслана.

Звезда также отметила, что никакой проблемы в задержке с расчетами не видит, так как это формальная процедура требующая времени.

«Это общая ситуация с довольно с большим количеством подрядчиков и участников шоу, которые сейчас решают все формальности. Никакой проблемы и недовольства в констатации этого факта с моей стороны нет», – добавила певица.

