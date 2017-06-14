Лето в самом разгаре, а вам пока не удалось выбить отпуск на работе? Не переживайте, мы подготовили отличную программу для выходных, поэтому даже городской досуг принесет вам море удовольствия! Куда пойти на выходных в Киеве 17-18 июня – читайте в нашей афише мероприятий.

День рождения «Качельного Парка» на ВДНГ В эти выходные киевский «Качельный Парк» празднует свой первый День рождения. Ровно год назад на ВДНГ открылся крупнейший парк качелей для детей и взрослых. На одной территории собраны 45 видов качелей на любой вкус.

Каждые выходные в парке работает команда аниматоров, которые проводят тематические дни. Тема на субботу – «Игры нашего двора», в воскресенье – «День рождения парка».

Кроме того, к своему первому юбилею парк проводит конкурс среди своих посетителей на лучшую историю о своем дне проведенном в «Качельном Парке». Победитель получит килограмм мороженого. Детали акции в официальном сообществе на Facebook.

Вход 35 грн. На входе сотрудник парка измеряет рост ребенка. Для детей ростом ниже 1,2 м, а также для всех социальных групп населения вход бесплатный.

Кураж Базар: Диснейленд и концерт Mgzavrebi 17-18 июня на Арт-Заводе Платформа пройдет самая важная барахолка в году — Кураж Базар Благотворительный. Это будет двухдневный Диснейленд со звездной аллеей, концертом грузинской группы Mgzavrebi и воскресным джемом Дмитрия Шурова и его сына Лёвы — собираем 500 тысяч гривен на организацию двух инклюзивных детских лагерей.

Суббота с 11:00 до 02:00

Воскресенье с 11:00 до 23:00

Вход стоит 70 гривен. Билет можно купить на месте. Беременным, детям до 12 лет, пенсионерам и людям с инвалидностью — бесплатно.

Международный день папы 18 июня в Украине будут отмечать День папы. Этот праздник призван обратить внимание на роль отца в воспитании ребенка и устроить незабываемый семейный отдых.

В третье воскресенье июня в ботаническом саду им. Гришка гостей ждет множество семейных активностей. Родители вместе со своими детьми будут сажать деревья, проходить квесты и даже устроят соревнования между собой!

Начало в 11:00

Национальный ботанический сад им. Гришка, главный вход (ул. Тимирязовская, 1)

Классика в саду Классика в саду — это совершенно новый взгляд на привычные нам мелодии. В новой программе Svitlo Concert — произведения Чайковского, Дебюсси, Равеля, Генделя и многих других. И всё это будет исполнено на арфе в сопровождении не только целого оркестра, но и природных звуков сада.

17 июня, 20:00

Ботанический сад им. Гришко

Вход 300 грн.

L8 Night Tales weekend: Smailov

L8 Park, 17 июня

В этот уикенд в клубе L8 Park пройдёт L8 Night Tales weekend с участием SMAILOV. Smailov — киевский диджей, артист новой формации, организатор концертов Moderat и David August, а также в прошлом — арт-директор Boom Boom Room. Он — столичная легенда и официальный участник фестивалей Global Gathering и Don’t Take Fake.

Сэты Smailov — всегда утонченные, разноплановые, включают в себя всё лучшее, что есть в электронной музыке современности — от немецкого deep techno, через американский хаус в его классическом исполнении или сочное породистое техно к новомодным вибрациям гэриджа Туманного Альбиона.