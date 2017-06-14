Спустя месяц после окончания Каннского кинофестиваля стало известно, что большинство фильмов конкурсной программы – в числе которых новые работы Михаэля Ханеке, Франсуа Озона и Йоргоса Лантимоса – выйдут в украинский прокат в ближайшие полгода. Обладателем «Золотой пальмовой ветви» фестиваля стал фильм «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда, который украинцы смогут увидеть в сентябре. Сатирическая трагикомедия расскажет о мире современного искусства. Председатель фестивального жюри Педро Альмодовар отметил, что фильм удостоился наивысшей награды «за исследование диктатуры политкорректности». В картине снялись звезды американского телевидения Элизабет Мосс («Безумцы», «Рассказ служанки») и Доминик Уэст («Прослушка», «Любовники»).

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На конец августа запланирован выход фильма «Хорошее время». Криминальная драма братьев Сэфди с Робертом Паттинсоном расскажет о человеке, у которого есть одна ночь, чтобы обогнать время и спасти брата, угодившего в тюрьму после неудачного ограбления банка.

В октябре в расписании кинотеатров появится «Двуличный любовник» – эротический триллер от мастера жанра, режиссера и сценариста Франсуа Озона. Фильм посвящен роману психотерапевта, который ведет двойную игру, и его молодой пациентки.

Автор оскароносной ленты «Артист» Мишель Хазанавичус представил в Каннах ироническую биографию Жана-Люка Годара. Фильм покажет знаменитого лидера французской «новой волны» с неожиданного ракурса – «Молодой Годар» взял за основу воспоминания жены режиссера, актрисы Анн Вяземски. Пару сыграли Луи Гаррель и Стэйси Мартин, известная по роли в дилогии «Нимфоманка». Фильм выйдет в прокат в ноябре.

Также в ноябре на экранах кинотеатров появится картина «Убийство священного оленя» от Йоргоса Лантимоса, автора нашумевших фестивальных хитов «Клык» и «Лобстер». Психологический триллер расскажет об отношениях успешного хирурга и странного подростка, а также их фатальных последствиях. Главные роли в картине исполнили Коллин Фаррелл и Николь Кидман.

Выход драмы Фатиха Акина «На пределе» также запланирован на ноябрь. Исполнительница главной роли Дайан Крюгер – за роль женщины, из-зи теракта потерявшей сына и мужа, – была названа лучшей актрисой 70-го Каннского кинофестиваля. Крюгер посвятила свою премию жертвам террористических атак по всему миру.

Байопик французского скульптора Огюста Родена, снятый Жаком Дуайоном, выйдет на экраны в декабре. Артиста в фильме «Роден» сыграл Венсан Линдон, получивший в 2015 году каннский приз за лучшую роль в ленте «Закон рынка».

Также в декабре в прокате появится мистический триллер «Тебя здесь никогда не было» от одной из самых известных женщин-режиссеров Великобритании – Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином»). За роль бывшего агента ФБР, который занимается спасением девушек из сетей секс-торговли, Хоакин Феникс удостоился премии за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля. Работа Рэмси также получила премию за лучший сценарий и была признана лучшей лентой в традиционном голосовании критиков – разделив эту оценку с «Нелюбовью» Андрея Звягинцева.

Новая картина от легенды европейского кинематографа, двукратного обладателя «Золотой пальмовой ветви» Михаэля Ханеке появится в прокате в январе. «Хэппи-энд» предлагает сатирический взгляд на современные буржуазные ценности и кризис европейской идентичности на примере одной семьи. В главных ролях – звезды французского кино Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян и Матье Кассовиц.

В феврале украинские зрители увидят фантастическую комедию из внеконкурсной программы Канн – ленту Джона Кемерона Митчелла «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Главные роли сыграли Эль Фаннинг и Николь Кидман, которую на экране ждет радикальная смена привычного образа. Фильм снят по одноименному рассказу Нила Геймана.