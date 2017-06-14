Гороскоп на сегодня – 14 июня 2017 года обещает, несмотря на похолодание, день для всех знаков будет удачным и продуктивным.

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Гороскоп на сегодня – ОВЕН (21 марта – 19 апреля)

ОВНАМ советуем избегать сквозняков и не пить ничего холодного, есть вероятность, что можете простудиться. Во второй половине дня уделите внимание родным.

Гороскоп на сегодня – ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)

ТЕЛЬЦЫ, сегодня обязательно побалуйте себя чем-то вкусным и полезным, например сладкой клубникой или черешней. Не забывайте, что сейчас самое время наполнять организм витаминами.

Гороскоп на сегодня – БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

БЛИЗНЕЦАМ звезды советуют сегодня заняться спортом. После работы сходите в спортзал или отправляйтесь на пробежку.

Гороскоп на сегодня – РАК (21 июня – 22 июля)

РАКАМ лучше провести вечер дома в компании хорошего фильма или книги. Ваш темп жизни слишком активный, иногда стоит и передохнуть.

Гороскоп на сегодня – ЛЕВ (23 июля – 22 августа)

Займитесь благоустройством своего жилища. Проведите генеральную уборку, почините то, что давно поломано, разберите вещи в гардеробе.

Гороскоп на сегодня – ДЕВА (23 августа – 22 сентября)

ДЕВЫ, стоит задуматься, как давно вы делали что-то хорошее для человечества. При возможности, старайтесь помогать окружающим, это будет большой плюс в вашу карму.

Гороскоп на сегодня – ВЕСЫ (23 сентября – 22 октября)

Устройте сегодня детский день! Если у вас пока нет своих детей, отправляйтесь в гости к крестникам или племенникам. Не забудьте купить малышам что-то в подарок.

Гороскоп на сегодня – СКОРПИОН (23 октября – 21 ноября)

СКОРПИОНЫ, устройте себе день красоты и наслаждений. Запишитесь в салон красоты или на spa-процедуры. Все манипуляции с внешностью сегодня буду успешны.

Гороскоп на сегодня – СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня будет казаться, что вселенная против вас. На самом деле, уже завтра вы поймете, что все проблемы мелочные и не стоят ваших нервов.

Гороскоп на сегодня – КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

КОЗЕРОГИ, предупреждаем, сегодня на работе будет непросто. Коллеги будут совершать ошибки, начальник делать замечания, но это не повод расстраиваться. Все пройдет, и это тоже J

Гороскоп на сегодня – ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)

ВОДОЛЕИ, сегодня вам будет казаться, что жизнь — тлен. Значит, пора разукрасить ее в яркие краски! Сходите с друзьями на концерт или в кино, купите яркую футболку или веселую чашку. Не забывайте, все, что происходит в жизни – это ваш выбор.

Гороскоп на сегодня – РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)

РЫБЫ, зачем по вашему мнению в Украине появился безвизовый режим? Немедленно отправляйтесь в отпуск! Теплые страны и красивые города ждут вас.