Сегодня американцы отмечают День флага США — одного из самых ярких и растиражированных государственных символов в мире. Мы собрали для вас интересные факты об американском «звездно-полосатом» флаге…

Американский флаг — это прямоугольник, на котором через одну изображены 7 красных и 6 белых полосок (это символы 13 британских колоний, на территории которых образовалось независимое государство). В крыже флага на темно-синем фоне — 50 пятиконечных белых звезд (50 штатов).

Из-за вхождения в государство новых штатов американский флаг менялся 26 раз.

Джордж Вашингтон объяснял символику американского флага так:

«Звезды мы взяли с небес; красный цвет — цвет нашей родины; белые полосы, которые его разделяют, означают, что мы отделились от нее; эти белые полосы войдут в историю как символ свободы».

В США американский флаг развивается на общественных зданиях круглый год. Сами же американцы вывешивают флаг на частных домах по случаю праздников, вроде Дня независимости.

В некоторых штатах школьники под руководством учителей начинают каждый учебный день с клятвы верности американскому флагу, хотя Верховный суд еще в середине ХХ века постановил, что принуждать к такому незаконно.

Американский флаг вверх ногами — это эквивалент сигнала «SOS».

В США разрешено сжигать американский флаг, если это действие совершается не как неуважение к государственному символу, а как акт протеста.

Дизайн современного флага США в 1958 году создал 17-летний школьник Роберт Хефт — это было учебное задание, за которое мальчик получил четыре с минусом.

Американским военным запрещено использовать американские флаги, сделанные в Китае.

Существует т.н. код флага США — список правил обращения с государственным символом. Например, любое изображение американского флага является самим флагом, а флаг запрещено носить в качестве одежды, поэтому миллионы людей в США и по всему миру, надевающие на себя футболки, галстуки и трусы с изображением американского флага, — если и не нарушают закон, то поступают непочтительно.

