Летний отпуск — хороший повод не только позагорать на пляже, но и прочитать пару-тройку интересных книг. Если вы теряетесь, стоя перед морем цветных корешков в букинистической лавке, можно попробовать довериться читательскому выбору звезд шоу-бизнеса…

Эмма Уотсон — одна из самых образованных девушек в мире кино. Всем, кто интересуется проблемой защиты женских прав, Эмма советует почитать мемуары активистки Глории Стайнем «Моя жизнь в дороге».

Публикация от Emma Watson (@emmawatson) Янв 14 2016 в 6:55 PST

Фанатам Леди ГаГи стоит прочитать книгу Кей Джеймисон «Беспокойный ум» о победе человека над биполярным расстройством личности — чтобы быть с великой и безумной на одной волне.

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga) Июл 28 2015 в 8:39 PDT

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Звезда фильма «Жизнь Адель», получившего «Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля», — французская актриса Леа Сейду — зачитывается 15-летней школьницей-вундеркиндом Кармен Брамли.

Публикация от Lea Seydoux (@leaseydoux_genuine) Фев 11 2015 в 10:55 PST

Модель Рози Хантингтон-Уайтли взялась за роман Sweetbitter Стефани Данлер и прониклась историей официантки, которая мечтает стать королевой Нью-Йорка.

Публикация от Rosie HW (@rosiehw) Окт 4 2016 в 9:02 PDT

«Эта книга была написана в 1948 году. Она очень важная. Предупреждающая. Обязательная к прочтению. Такая сильная… Манифест планеты и человечества», — говорит актриса Марион Котийяр о книге Our Plundered Planet Фэрфилда Осборна.