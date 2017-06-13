Ведущая проекта «Зважені та щасливі – 6» Яна Соломко с первых дней жизни дочери радовала поклонников ее снимками. Вчера малышка отметила свой второй день рождения. Яна поделилась с поклонниками трогательными снимками крохи в Instagram.
Малышка Кира очень похожа на свою звездную маму, у нее такие же кудряшки и милые черты лица. В белом платье девочка похожа на настоящую принцессу. Семья устроила пышное празднование в честь именин девочки, пригласив множество гостей.
ПРАЗДНИК☺️ Праздник закончился. Родственников отправили домой. У меня никогда не было таких праздников…Наша мама всегда старалась для нас сделать все самое лучшее, хотя возможностей у нас не было…😔 Очень хочу сделать счастливыми наших детей. 🙏🙏🙏😌Всем, вроде, понравилось. 🙈Благодарна каждому за пожелания и подарки☺️ Спасибо Вам, мои друзья и родные🙏🙏🙏 #yanasolomko #family #love #birthdayparty #birthdaygirl #girls #life #instagood #instamood A post shared by Яна Соломко (@yana.solo) on
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А я уже жду гостей… Больше всего мне нравятся детские дни рождения!!! Во первых, у меня таких никогда не было 😁💃🏼, во вторых,куча счастливых детей вокруг,😍 а в третьих — взрослым тоже весело☺️ Для меня тааааак важно чтоб всем все понравилось😍😍😍🙏 MUA : @jane_kotenko Photo : @gorlov_kv #yanasolomko #girls #life #family #love #birthdayparty #birthdaygirl #friends #instamood #instagood
«НАМ 2 ГОДА! Не скажу, что они были легкими, скорее наоборот, но точно самыми счастливыми в моей жизни! Я стараюсь передать доце все то самое лучшее, что было у меня, добавить то, чего у меня не было и не мешать ей как личности. Все наше подсознательное формируется до 5 лет, и я сделаю ВСЕ чтобы моя доця росла счастливой и способной помогать окружающим. Ведь только так мы можем делать Мир лучше???», — написала трогательный пост Яна Соломко о своей малышке.
Напомним, что месяц назад Яна представила новую песню «Закохана». Основой композиции стал украинский мелос и восточный колорит, который полюбила певица, живя в Турции во время участия в тв-проекте.