Ведущая проекта «Зважені та щасливі – 6» Яна Соломко с первых дней жизни дочери радовала поклонников ее снимками. Вчера малышка отметила свой второй день рождения. Яна поделилась с поклонниками трогательными снимками крохи в Instagram.

Малышка Кира очень похожа на свою звездную маму, у нее такие же кудряшки и милые черты лица. В белом платье девочка похожа на настоящую принцессу. Семья устроила пышное празднование в честь именин девочки, пригласив множество гостей.

«НАМ 2 ГОДА! Не скажу, что они были легкими, скорее наоборот, но точно самыми счастливыми в моей жизни! Я стараюсь передать доце все то самое лучшее, что было у меня, добавить то, чего у меня не было и не мешать ей как личности. Все наше подсознательное формируется до 5 лет, и я сделаю ВСЕ чтобы моя доця росла счастливой и способной помогать окружающим. Ведь только так мы можем делать Мир лучше???», — написала трогательный пост Яна Соломко о своей малышке.

Напомним, что месяц назад Яна представила новую песню «Закохана». Основой композиции стал украинский мелос и восточный колорит, который полюбила певица, живя в Турции во время участия в тв-проекте.