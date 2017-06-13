Через неделю после Дня Святой Троицы в православии начинается Петров пост. Сколько продлится Петров пост? Что можно и нельзя делать в эти дни? От какой еды следует отказаться в Петров пост 2017? Узнайте подробности в нашем материале!

Ежегодно Петров (Апостольский пост) начинается в понедельник, через неделю после празднования Дня Святой Троицы. В 2017 году пост начался 12 июня. Установлен он в память о великих святых – Петре и Павле. Длительность поста всегда разная – от 8 до 42 дней. Интересен тот факт, что дата начала поста меняется, а вот заканчивается он всегда перед днем апостолов Петра и Павла – 12 июля. Соответственно, Петров пост 2017 продлится с 12 июня по 11 июля включительно (день праздника не является частью поста).

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Что можно кушать на Петров пост?

Петров пост не считается строгим. Церковь определяет, что именно можно и нельзя кушать. Отказаться следует от молочной пищи, употребления мяса, а также по средам и пятницам от рыбы. В церковные праздники и на выходных разрешается пить вино. Сам же праздник, 12 июля, частью поста не является. Но, если он приходится на среду или пятницу, этот день остается постным (растительное масло и рыбу употреблять позволяется).

Что можно и нельзя делать на Петров пост 2017?

Считается, что во время поста нельзя:

— Крестить детей и венчать новобрачных;

— Давать деньги в долг;

— Стричься;

— Заниматься рукоделием. По приметам, таким образом можно зашить свое благополучие;

— Гадать и проводить любые заговоры;

— Ругаться.

Во время поста принято молиться, исповедоваться и причащаться, укрепляя свое духовное начало.