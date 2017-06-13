Мария Яремчук самая успешная представительница творческой династии Назария Яремчука. Девушка не только поет, но и снимается в кино. На открытии Каннского фестиваля 2017 была представлена украинская кинолента «Легенда Карпат», в которой Мария сыграла главную роль. Недавно артистка дала откровенное интервью изданию «Караван историй» о хулиганском детстве, а также рассказала, почему предпочитает мужское общество и кого называет своей лучшей подругой.

«В младших классах я вела себя как мальчишка. В школе и на улице дружила исключительно с мальчиками – вместе мы терроризировали всех девчонок в округе! Я могла залезть к соседям, сорвать их малину и потом продать ее. Или однажды, помню, нашла на чердаке нашего дома копилку с карбованцами, и накупила на пять карбованцев целый мешок семечек. Потом ходила как дон Корлеоне по улице и раздавала их всем желающим. В общем, я была сорванцом», — поделилась воспоминаниями Мария.

| Pool photoset in da КАРАВАН New 🔥out | A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) on Jun 9, 2017 at 7:53am PDT

Артистка также призналась, что ей намного легче общаться с мужчинами, хотя подруги у нее тоже имеются. Но главная поддержка и опора – это ее старшая сестра Вера: «Я ей все могу рассказать. У нас разные отцы, но одна мама. Эти различия нас настолько сближают… Я – это взрыв, она – спокойная и уверенная стабильность. К сожалению, я не могу позвонить своим сводным братьям по отцу, потому что мы не общаемся. После смерти папы наши пути разошлись. Мы не в ссоре – просто между нами никогда не было никакого общения. Но я всегда этого хотела. Они моя гордость и я их люблю. Я надеюсь, что мы еще сможем сдружиться – я всегда готова открыть свои объятия для них», — разоткровенничалась Мария Яремчук.