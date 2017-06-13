Как начать бегать по утрам, если сложно просыпаться? Этот вопрос задает себя каждый, кто мечтает похудеть, повысить мышечный тонус и начать следовать правилам здорового образа жизни. Вставать с первыми лучами солнца и выходить на пробежку по еще пустынным улицам сонного города — это сложно только для новичка. Со временем, когда сформируется привычка бегать по утрам, проблема мучительно раннего подъема исчезнет сама собой.

Главная причина, по которой люди ленятся заниматься тяжелыми делами сразу после пробуждения, заключается в том, что мозг окончательно просыпается лишь через несколько часов после того, как тело выключило будильник, встало из теплой кровати и пошло в ванную — чистить зубы. Однако для занятий бегом эффективная работа мозга особо не нужна, вспомните хотя бы любимый фильм про Форреста Гампа. А разминаться перед пробежкой можно вообще с полузакрытыми глазами.

С утренними пробежками главное — начать. Уже к середине запланированной дистанции вы почувствуете, что проснулись. А придя на работу — будете смотреть на вялых коллег, пьющих одну чашку кофе за другой, как на сонный мух.

Это правда: есть люди жаворонки, а есть — совы. И если представить, что «совизм» — это болезнь, то бег трусцой — лучшее лекарство.

Бывает и так, что человек планирует на утро пробежку, но проснувшись, переносит будильник на полчаса позже, размышляя следующим образом: «Нет, никуда я сейчас бежать не буду. Это исключено. Я страшно не выспался. Буду потом на работе носом клевать. Лучше сейчас посплю, а на пробежку выйду вечером…» Увы, вечером обычно появляются срочные дела или человек получает приглашение сходить в кино, после чего о пробежке уже никто не вспоминает. Да и банальная усталость в конце дня может стать фактором отмены тренировки.

Пробежки утром хороши тем, что пока все спят, вас не отвлечет срочный звонок. Не появится никакого срочного дела. Можно посвятить полчаса тренировке, максимально сосредоточившись на технике бега, ровном дыхании и улучшении спортивных результатов.

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Один из важных моментов — завтрак. Лучше завтракать после тренировки, но и выходить на пробежку с пустым желудком — тоже не вариант. Это чревато обмороками и вообще — спортивная тренировка должна быть бодрой. Чтобы получить начальный заряд энергии, можно съесть немного овсяной каши или банан.

Если процесс входа в режим бега по утрам идет с большими перебоями, попробуйте создать вокруг тренировки ритуал:

— съесть банан, выпить стакан воды или чашечку кофе (можно даже с сахаром — впереди ведь полчаса кардио!) — надеть чистую спортивную форму, завязать шнурки на ярких беговых кроссовках — перед выходом на улицу улыбнуться своему отражению в зеркале — достать плеер и включить любимую быструю музыку — сделать три глубоких вдоха-выдоха, немного размяться и начать бег

+ 6 стимулов просыпаться на полчаса раньше и бегать по утрам:

после ночи без еды вы сжигаете максимальное количества жира во время пробежки

после забега на 5 км утром все остальные проблемы, с которым вы столкнетесь до конца дня, будут казаться ничтожными

можно заниматься медитацией во время бега или обдумывать план покорения мира

утром на улицах свежо и пустынно — это особенно оценят интроверты

контрастный душ после пробежки может быть лучше самого лучшего секса — просто попробуйте

все вокруг будут восхищаться вашей силой воли