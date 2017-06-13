Самое вокальное шоу страны «Х-фактор» давно считается трамплином для молодых артистов. Благодаря проекту украинская музыка получила новое дыхание! В этом году выпускники «Х-фактора» покорят самый масштабный музыкальный фестиваль в стране — Atlas Weekend 2017! Кого и когда из них можно услышать на самом ожидаемом событии лета – читайте в нашем материале.

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Atlas Weekend 2017 пройдет с 28 июня по 2 июля. Пятидневный праздник меломанов будет полон звезд мирового масштаба! На одной сцене с иконами современной музыки выступят и выпускники шоу «Х-фактор».

28 июня

В нулевой день фестиваля будут играть только украинские артисты. Такой подарок организаторы решили преподнести гостям Atlas Weekend 2017 в честь Дня Конституции Украины. Более того, вход на все концерты будет свободным.

Среди хедлайнеров будут и финалисты «Х-фактор-7» — группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и Mountain Breeze. По окончанию шоу у ребят плотный график концертов. Для БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Atlas Weekend 2017- один из многочисленных летних фестивалей в этом году, а вот Mountain Breeze впервые выйдут на площадку такого масштаба со своей авторской музыкой.

29 июня

В первый день Atlas Weekend 2017 выступит самый известный выпускник шоу «Х-фактор» — Монатик. Благодаря ему «закружила» не только вся Украина, но и Европа. Сейчас он является одним из лучших артистов в стране, а его треки – символом новой украинской качественной музыки.

29 июня вы также сможете услышать победителя «Х-фактор-6» — Melovin. Парень отличается не только ярким образом, но и своим стилем в музыке. Певец стал фаворитом зрительского голосования во время Национального отбора на Евровидение-2017, а его песни пополнили далеко не один плейлист.

Не менее ожидаемым будет и концерт финалистов шестого сезоны – группы Epolets.

30 июня

Еще одни выпускники «Х-фактор-6» группа Біла вежа порадуют своим выступлением во второй день фестиваля. Музыканты вошли в топ-5 финалистов сезона и активно гастролируют по разным городам Украины.

1 июля

В третий день фестиваля выступят джокеры «Х-фактор-7» — The Hypnotunez.

Музыка парней не оставила выбора фронтвумен «The Hardkiss» Юлии Саниной и она нажала на Золотую кнопку во время кастингов. Музыканты признались, что не ожидали получить такой успех на талант-шоу. Свинг и джаз пришелся по вкусу украинским зрителям и The Hypnotunez вошли в пятерку лучших финалистов шоу.

2 июля

И напоследок — среди выпускников шоу на Atlas Weekend 2017 выступят суперфиналисты «Х-фактор-7» — группа DETACH. За время проекта парни сделали невозможное! Впервые за всю историю талант шоу, как в Украине, так и за рубежом, рокерам удалось пройти в супер финал и занять почетное второе место. Парни отмечаю, что таким успехом обязаны своей наставнице – Юлии Саниной. Кстати, «The Hardkiss» тоже можно будет услышать на лучшем музыкальном фестивале страны.

А чей еще концерт на Atlas Weekend 2017 нельзя упустить ни при каких обстоятельствах — читайте тут.