В начале июня организаторы самого масштабного музыкального события Украины Atlas Weekend 2017 озвучили имена хедлайнеров фестиваля, в числе которых легендарные Kasabian, The Prodigy, John Newman, The Hardkiss, Brainstorm. В звездную компанию музыкантов попали и финалисты шоу Х-Фактор-7, инди-поп группа из Полтавы Mountain Breeze. Ранее в интервью STB.UA наставник команды Андрей Данилко отметил, что ребята могли бы достойно представить Украину на Евровидении. На этом поприще у группы еще все впереди, а пока поклонники Mountain Breeze могут насладиться их музыкой на Weekend 2017.

Напомним, Atlas Weekend состоится уже в третий раз. Меломанов ожидает шесть дневных и две ночные сцены на территории ВДНХ. Полный список участников можно посмотреть по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Atlas Weekend 2017: кого стоит послушать на фестивале?