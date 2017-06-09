Михаила Присяжнюка возмутили комментарии в социальной сети

Не так давно главный эксперт-юрист проектов СТБ Михаил Присяжнюк откровенно поделился с подписчиками «наболевшим». Юрист честно признался, почему перестал отвечать на письма в социальных сетях, рассказал об обратной стороне известности, а также предостерег читателей от доверия ложной информации.

Михаил Присяжнюк всегда находил время не только для участия во многих проектах СТБ, но и для помощи людям вне телеэкранов. Юрист часто становится гостем мероприятий, повышающих правовую осведомленность украинцев, борется с нарушением не только юридических, но и моральных норм, а также старается отвечать на просьбы о помощи подписчиков в своих социальных сетях.

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В одной из последних публикаций на страничке в Facebook Михаил написал откровенный пост, объяснив, почему известность мешает выполнять ему то, чем он занимается всю жизнь – помогать людям!

В комментарии сайту STB.UA Михаил Присяжнюк поведал еще больше деталей в сложившейся ситуации:

«Одно время я относился к таким вещам спокойно. К огромному сожалению, все равно существуют люди с отклонением психики либо с избытком свободного времени. Эти люди оставляют нелицеприятные комментарии, которые не имеют отношения ни к публикации, ни к фотографии, ни ко мне. Когда мне стали приходить сообщения о том, что люди создают поддельные и рекламные страницы от моего имени, я посчитал, что не могу скрывать такую информацию. С мошенниками, безусловно, я борюсь. Поставил в известность представителей Департамента киберполиции на всеукраинском уровне, обратился в полицию с заявлением. Обратился я и к друзьям, чтобы они были осторожны. Если у них возникают подозрения – стоит перепроверить. Для меня стало приятной неожиданностью, когда в большом количестве комментариев я увидел ответы людей, которые объяснили, что понимают где я, а где — нет. Я свою миссию «предупредителя» выполнил, я остаюсь на страже справедливости».

Несмотря на негативные моменты, Михаил все же признался, что позитивные отклики он слышит намного чаще: «Удивительный момент! За 5 лет на телевидении я не встретил человека, который мне сказал бы в лицо, что я веду себя как-то неправильно. У меня всегда достаточно прямая и честная позиция, я не терплю лжи, несправедливости. Если я допустил ошибку и мне об этом скажут – я приму к сведению, приму меру по устранению непрофессионализма. Куда бы я ни приходил, похвальные слова слышу очень часто. Людям очень нравится все, что мы делаем совместно с телеканалом, как мы помогаем людям. То, что мы стали опорой для людей. Это огромная позитивная волна, которая дает силы, это дорогого стоит!».

Подписчики и друзья юриста, в свою очередь, поделились в комментариях к публикации Михаила словами уважения и благодарности, пожелали терпения и сил в нелегком пути достижения справедливости и порядка, к чему мы с радостью присоединяемся!