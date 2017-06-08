В 2017 году панде по имени Сусу исполнилось 34 года. По возрастным меркам панд она считалась одной из самых старых бамбуковых медведиц в мире. А если перевести годы ее жизни на человеческий возраст, то это равно 104 годам. Сегодня Сусу умерла. Вы узнаете почему умерла милая бамбуковая медведица в нашем материале.

Панда Сусу воспитывалась и жила в исследовательском центре по разведению больших панд. Но она заболела и врачам не удалось ее спасти. Как сообщило ТАСС, панда страдала высоким давлением, а также у Сусу были проблемы с сердцем и печенью.

Если вы не знали, то большие панды — это неофициальный символ Китая. Они водятся в бамбуковых лесах провинции Сычуань. Таких животных в мире осталось очень мало, всего 1,6 тысяч. Соответственно бамбуковые медведи занесены в исчезающий вид.

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