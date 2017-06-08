Среди желающих побыстрее сбросить лишний вес особой популярностью пользуется низкоуглеводная диета. Но стоит помнить, что единственный способ качественно похудеть без вреда для здоровья — это начать питаться правильно и заняться спортом. Низкоуглеводная диета хороша тем, что без жестких ограничений в еде она помогает легко сбросить 2-3 кг. А если соблюдать диету долго (обязательно под контролем врача), то за полгода можно потерять 15-20 кг лишнего веса. Мы составили приблизительное меню на день по низкоуглеводной диете — это поможет вам сбросить пару лишних килограммов за 1 день.

Читайте также: Как похудеть на 7 килограммов за 2 недели

Как следует из названия, низкоуглеводная диета минимизирует присутствие в рационе человека количество медленных углеводов, а количество быстрых углеводов вообще сводит к нулю. При этом важно понимать, что какой-то процент медленных углеводов должен потребляться худеющими в обязательном порядке. Если полностью от них отказаться, это приведет к выпадению волос, проблемам с кожей, слабости и плохому настроению. Взамен отсутствующим в питании углеводам в основу ежедневного рациона входят белки (мясо, рыба, сыр, молочные и кисломолочные продукты, орехи) и овощи. И еще один важный момент — низкоуглеводная диета противопоказана беременным и кормящим женщинами, а также людям с заболеваниями почек.

Читайте также: Горячий кофейный скраб избавит от целлюлита за 10 дней

Приблизительное меню низкоуглеводной диеты может выглядеть так.

На завтрак — 30 г маложирного твердого сыра, небольшой кусочек ржаного хлеба, зеленый чай или кофе без сахара.

На обед — фасоль, небольшой кусочек ржаного хлеба, 200 г нежирного творога, чай или кофе без сахара.

На ужин — можно употребить 100 г отварной рыбы или нежирной говядины, свежие овощи (1-2 штуки). После этого рекомендуется выпить чашку зеленого чая.

В перерывах между основными приемами пищи нужно есть побольше свежих овощей. Пищу следует принимать 4-5 раз в день. Плюс не забывайте выпивать минимум 2 литра негазированной воды.

Перед диетой очень важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать ее возможных негативных последствий и составить меню, которое подойдет конкретно вам.