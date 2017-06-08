Лунный камень: каким знакам зодиака подходит

Многим известно, что лунный камень приносит удачу, счастье и благополучие. А украшения из него были популярны во все года и наше время – не исключение. Каким же знакам зодиака подходит лунный камень? Об этом рассказал экстрасенс и ясновидящий из Азербайджана, постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» и судья шоу «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов.

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«В целом, лунный камень является достаточно универсальным и подходит практически всем. – говорит ясновидящий. – Но энергетически он может стать прекрасным талисманом для Раков, Львов, Тельцов, Дев, Весов, Скорпионов, Близнецов. Ракам лунный камень поможет избавиться от чрезмерной самокритичности и усилит интуицию, Львам – добавит тактичности и сдержанности, Тельцам – уверенности в себе. Для трудолюбивых Дев этот камень станет талисманом, привлекающим удачу, для креативных Весов – настоящим источником вдохновения. Скорпионам и Близнецам адуляр поможет обрести внутреннюю гармонию».

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Однако, есть знаки зодиака, которым не стоит носить украшения с лунным камнем.

«Я бы не советовал носить этот камень Овнам и Козерогам. Лунный камень может сделать представителей этого знака слишком рассеянными и расслабленными», — говорит Хаял Алекперов.