В старину люди считали, что лунный камень убережет от болезней и поможет обрести способность ясновиденья. Если верить словам наших предков, этот камень – настоящая палочка-выручалочка! Но как правильно выбрать Лунный камень? Об этом рассказал экстрасенс и ясновидящий из Азербайджана, постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» и судья шоу «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов.

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Главное – выбрать именно лунный камень.

«Недобросовестные продавцы под его видом могут предложить неопытному покупателю менее ценные, но очень похожие минералы и даже обработанное стекло – говорит ясновидящий. – Потому покупать лучше не на стихийном рынке, а в соответствующем магазине, где вас не обманут. Покупать камень лучше в новолуние, чтобы со сменой лунных фаз камень мог «настроиться» на вашу энергетику».

Выбирая камень, вы должны почувствовать, подходит ли он вам энергетически.

«Если, надев украшение, вы стали плохо себя чувствовать, появились головная боль или ювелирное изделие кажется вам «тяжелым» — покупать такой камень не стоит», — советует Хаял Алекперов.