Не секрет, что фазы Луны имеют большое влияния на нашу жизнь и природу в целом. Например, чтобы собрать и приумножить урожай опытные хозяюшки и фермеры следят за изменениями в Лунном цикле. Если вы собрались посадить что-либо в июне, предлагаем воспользоваться нашим лунным календарем садовода-огородника на июнь 2017 года.

«Влияние спутника Земли с каждым днем нарастает, наполняя нас новыми силами – говорит Хаял Алекперов. – У молодого месяца можно просить здоровья, сил, красоты и удачи не только в личной жизни, но и в урожае. Например, в период растущей луны издревле считается идеальным временем для начала новых дел».

Так как май в 2017 году в Украине был холодным, а многие посевы замерзли, люди будут пересевать свой огород в июне. Чтобы собрать хороший урожай и даже его приумножить советуем воспользоваться лунным календарем садовода и огородника на июнь 2017 года.

Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2017 года:

Благоприятные дни для посева и посадки: 3,4,5,6,7,8,10,11,12,15,16,17,20,21,25 и 30 июня.

Неблагоприятные дни для посева и посадки: 1,2,9,13,14,18,19,22,23,24,26,27,28 и 29 июня

Желаем вам хорошего и богатого урожая!