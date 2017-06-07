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Домашнее мороженое: топ-5 простых рецептов

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Как приготовить домашнее мороженое с клубникой, бананом, апельсином, лимоном или киви? С йогуртом или  сливками – топ-5 простых рецептов, как приготовить мороженое в домашних условиях, в нашем материале.

Сливочное мороженое с клубникой

По такому рецепту можно легко заготовить целое ведерко вкуснейшего домашнего мороженого.Strawberry-Basil-Ice-Cream-3-768x1024

  • Сливки жирные – 350 мл;
  • Молоко – 250 мл;
  • Клубника –  600 г;
  • Сахар – 150 г;
  • Яичный желток – 6 шт.

Приготовление:

  1. В кастрюле довести до кипения сливки и молоко и сразу же выключить.
  2. Отсыпать 120 г сахара, замешать его с желтками и взбить венчиком до получения воздушной массы.
  3. Постепенно, перемешивая венчиком, влить в яичную массу горячее молоко. Миску закрыть пищевой пленкой.
  4. Подогреть до кипения в микроволновой печи и отправить в морозилку.
  5. Клубнику разрезать на четвертинки и посыпать сахаром. Дать постоять, чтобы пустила сок.
  6. Когда мороженое охладится, пересыпать в него клубнику вместе с соком и перемешать.

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Мороженое с бананом

Ингредиенты  в этом рецепте рассчитаны на одну порцию! Пропорционально увеличивайте количество продуктов из расчета на количеством членов семьи или гостей.homa-made-mango-icecream-vegetarian-3

  • Домашний йогурт – 4 ст. л.;
  • Банан – 0,5 шт.
  • Киви – 1 шт.;
  • Ананас кусочками – 1 ст. л.;
  • Мед – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Очистить киви и банан от кожуры.
  2. Кусочки ананаса подморозить.
  3. Все ингредиенты смешать при помощи блендера.
  4. Разлить в формы или чашки и поставить в морозильную камеру на 1-2 часа.

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Сорбет из киви

Самый простой рецепт мороженого из киви, который можно представить. Ингредиенты рассчитаны на 4 порции.Kiwi_Sorbet_large

  • Киви – 6 шт.;
  • Сахар – полстакана;
  • Ледяная вода  – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Очистить киви, нарезать и отправить замораживаться на 2-3 часа.
  2. Перебить киви в блендере с сахаром, постепенно вливая ледяную воду.  По консистенции мороженое должно быть мягким.
  3. Охладить готовую смесь в морозильной камере.

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Апельсиновое мороженое в домашних условиях

Во многих рецептах предлагают просто добавить апельсин к сливочному мороженому, а вы приготовьте домашнее йогуртовое. Ингредиенты на целых 8 порций!orange-sherbet-3-550

  • Йогурт — 250 г;
  • Мякоть апельсина — 300 г;
  • Апельсиновый сок — 100 г;
  • Сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Тщательно почистить апельсины, удалить цедру и пленочки долек.
  2. Смешать все указанные ингредиенты в блендере до густоты и однородности.
  3. Поместить в формочки и отправить в морозильную камеру на 2-3 часа.

Лимонное домашнее мороженое из сливок

Ингредиенты указаны на 4 порции.EXPS_35621_TH1195008D7_RMS

  • Сливки 33% – 500 мл;
  • Вода – 450 мл;
  • Лимон – 2 шт.;
  • Сахарная пудра – 300 г

Приготовление:

  1. Натереть цедру. Цедру и сахарную пудру залить водой и варить 20 минут.
  2. Достать из лимонов мякоть и перебить в блендере до однородности.
  3. Смешать с остывшей смесью сахара и цедры.
  4. Взбить сливки. Тонкой струйкой влить  в сливки лимонную массу, помешивая.
  5. Поставить получившийся крем в морозилку и перемешивать каждый час, пока совсем не замерзнет.

Выбирайте домашнее мороженое по вкусу и радуйте себя, родных и друзей.