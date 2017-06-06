В предыдущем материале про Atlas Weekend 2017 мы рассказывали о том, кого стоит послушать на фестивале в этом году, а теперь давайте посмотрим полную программу мероприятия. Кто из музыкантов в какие дни выступает на Atlas Weekend 2017?

28 ИЮНЯ — День Конституции Украины — Special event

29 ИЮНЯ — Kasabian, Alex Clare, Three Days Grace и еще один хедлайнер, которого анонсируют позже.

30 ИЮНЯ — The Prodigy, John Newman, The Hardkiss, Brainstorm.

1 ИЮЛЯ — Royksopp, Pianoбой и еще хедлайнер, которого анонсируют позже.

2 ИЮЛЯ — Example, Submotion Orchestra, Noize MC. На официальной странице Atlas Weekend 2017 в facebook указано, что до 5 июня можно приобрести билет на один день, чтобы послушать любимого исполнителя и не тратиться на полный абонемент.

«Специальная цена на билеты-однодневки действует до 5 июня! До 14:00 понедельника Вы можете приобрести билеты онлайн по 600 грн. Спеццена 500 грн — только в кассах клуба Atlas и игрового бара Around. Торопитесь!» — говорится в обращении.

Напомним, Atlas Weekend состоится уже в третий раз. Меломанов ожидает шесть дневных и две ночные сцены на территории ВДНХ.

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