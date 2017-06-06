Выпускной вечер – важное и волнительное событие в жизни каждой девушка. Свой образ выпускницы продумывают до мелочей — от маникюра до туфель! А какую прическу выбрать, чтобы стать королевой бала — тебе подскажет stb.ua!

Прически на выпускной для длинных волос

Мировые стилисты твердят уже не первый год – в моде естественность и женственность. Для выпускного бала они рекомендуют легкие и романтичные прически, которые подчеркнут красоту обладательниц длинных волос.Например, пышные прически с легкой небрежностью или локоны в сочетании с плетением. Кстати, различные виды косичек – тренд этого сезона.

Если ты выбираешь голливудские локоны – будь осторожна. Для тонких волос такая прическа не совсем удачна, поскольку к концу вечера они могут раскрутиться и опасть.

Прически на выпускной для волос средней длинны

Для девушек с волосами средней длинны существует много модных вариантов причесок на выпускной. К примеру, собранные назад локоны. Дополнить нежный образ помогут украшения с цветами или диадема.

Прически на выпускной для коротких волос

Короткостриженые девушки иногда уверены — красивые прически не для них. Однако и для коротких волос существует масса смелых и утонченных укладок. Для милого и нежного образа – сделай легкие завитки, для более яркого – кудряшки.

Свой вечерний образ можно разнообразить с помощью элегантных украшений или ободков, гармонирующих с платьем.