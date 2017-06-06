Лунный камень: магические и целебные свойства

Издревле лунному камню приписывали целебные и магические свойства. О свойствах минерала и его воздействии на человека рассказал экстрасенс и ясновидящий из Азербайджана, постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» и судья шоу «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов.

«Лунный камень, или по-научному адуляр, — один из самих загадочных полудрагоценных минералов. Камень состоит из множества тонких пластин, и при попадании света на него под разным углом, минерал отблескивает голубыми переливами, похожими на лунный свет, за что и получил свое название. Издревле лунный камень почитали и ценили за его магические и целебные свойства. Как и сама Луна, камень был главным помощником в проведении магических ритуалов. В своих обрядах его использовали жрецы, чтобы их предсказания были более точными. Ведь этот камень усиливает интуицию и дарит способность видеть вещие сны. В древней Индии адуляр, кроме прочего, являлся оберегом семейного очага, его было принято дарить молодоженам», — говорит ясновидящий.

Также, лунный камень использовали целители, для избавления от болезней и расстройств нервной системы, лечения бессонницы и даже эпилепсии.

«Все потому, что этот камень, энергетически воздействует на человека, как успокоительное. Дарит душевное равновесие, умиротворение и просветление. Также, при правильном использовании этот минерал помогает избавиться от навязчивых идей, страхов и неуверенности в себе, оберегает от сглаза», — рассказал Хаял Алекперов.