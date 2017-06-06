С давних времен известно, что Луна управляет не только приливами и отливами, но и потоками энергии и циклами в человеческом организме. Предлагаем вам рассмотреть лунный календарь стрижек на июнь 2017 года, чтобы вы смогли подгадать, когда безопасно обратиться к мастеру и улучшить здоровье волос.

Читайте также: лунный календарь садовода — огородника на июнь 2017

Лунный календарь стрижки волос на июнь 2017 гласит, что активнее волосы будут идти в рост в самом начале месяца – до 9 июня, когда полнолуние. Но кроме фазы Луны необходимо ориентироваться ещё на пребывание её в определенной точке зодиакального круга и день недели, потому сверяйтесь с подготовленным списком.

Читайте также: Модные стрижки 2017: фото-советы для модниц

Лунный календарь стрижек на июнь

Благоприятные дни: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 28, 29.

Неблагоприятные дни: 3, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 16, 27, 30.

Нейтральный день: 16 июня.

Обратите внимание, что больше всего влияние светила проявляется 1 и 30 июня.

Читайте также: Модные стрижки 2017 на короткие волосы: фото