Лето в самом разгаре! Заботливые родители уже раздумывают, куда отправить своего ребенка на летние каникулы 2017. STB.UA подскажет, где ваше чадо может хорошенько отдохнуть, оздоровиться и даже освоить профессию!

JAMM

Лагерь JAMM призван раскрыть таланты вашего ребенка. В состав лагеря JAMM входят несколько подразделений – JAMMglish — бизнес лагерь английского языка, iJAMM – лагерь с изучением программирования, JAMM — лагерь шоу-бизнеса для подростков , JAMMik — творческий детский лагерь для детей от 8 до 12 лет.

Особого внимания заслуживает лагерь шоу-бизнеса. Здесь тинейджеры от 13 до 17 лет могут выбрать одно из направлений – rock band, dance студия, видео продакшен, дизайн студия, TV show.В течение смены ( 9 дней) дети работают в командах и готовят проект, который представят на финальном концерте. Все это время им помогают профессионалы, которые ежедневно дают мастер-классы подросткам.

Лагеря JAMM расположены в Киевской области: один находится в Конча-Заспе, в окружении соснового леса у реки, а второй — в селе Капитановка.

Славутич

Детский лагерь «Славутич» признан лидером детского оздоровления в Киевской области. Его цель – создать все условия для активного досуга деток и предоставить широкий спектр оздоровительных процедур. Находится «Славутич» недалеко от Переяслава-Хмельницкого на берегу Каневского водохранилища на Днепре.

Лагерь открыт в любое время года и ждет не только детей возрастом от 6 до 17 лет, но и их родителей. В «Славутиче» практикуют семейные смены, а также дни, когда мамы и папы могут навестить своих чад. К слову, смены в «Славутиче» отличаются друг от друга. Есть смена-фестиваль, смена-приключение среди культур и цивилизаций мира, танцевальная смена, спортивно-туристическая, креатив –смена и кемпер смена.

Особенностью «Славутича» является трехуровневый веревочный хайпарк. Здесь будет весело и полезно как малышам, так и подросткам.

Артек-Буковель

С 2014 года знаменитый детский лагерь «Артек» переместился в Буковель. Сейчас здесь расположены три лагеря — Озерный ( 12 -17 лет, смена – 8 дней), Лесной (8-17 лет, смена — 13 дней) и Горный — (8-17 лет, 13 дней). Также уже второй год подряд у детко есть возможность посетить еще лагерь «Артек-Буковель» в городке Семеринг (Австрия). Там смена длится — 14 дней/13 ночей.

На территории детских учреждений находятся различные концертные залы, помещения для кружков, спортивные площадки и бассейны. Как отмечают учредители «Артек-Буковел», лагерь следует артековским традициям, идеалам добра, красоты и служит Детству.

Летний фитнес-лагерь «Спортлайфик»

Если отпускать свое чадо далеко вы еще не готовы – отведите его на денек в один из лагерей Киева. Например — «Спортлайфик». Это детский фитнес-лагерь, размещенный в некоторых комплексах сети «Спортлайф».

Для малышей доступны фитнес-тренировки, бойцовский клуб, сквош, плавание и гимнастика, а также творческие мастер-классы, прогулки и экскурсии. Привести ребенка в «Спортлайфик» можно при наличии клубной карты.

Летний лагерь школы «Дом талантов»

Летний лагерь школы «Дом талантов» имеет яркое название – «Как стать звездой». Здесь малышей возраста от 5 лет обещают научить актерскому мастерству, основам публичного выступления, вокалу, этикету, а также фотопозированию и дефиле. В лагере есть уроки хореографии, художественного развития и английского языка.

В этом году Летний лагерь школы «Дом талантов» проходит в двух форматах — дневной городской лагерь в Киеве и дневной загородный лагерь в Конча-Заспе, где вместе с ребенком могут отдохнуть и его родители.