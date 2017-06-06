Сегодня, 6 июня 2017 в Украине празднуют День журналиста. Читайте, как был учрежден этот праздник. А также мы собрали самые оригинальные поздравления с Днем журналиста в стихах и картинках в нашем материале. Не забудьте уделить внимание своим знакомым, которые трудятся в этой профессии!
6 июня – как дату для празднования Дня журналистов – выбрали потому, что в этот день в 1992 году Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов (крупнейшую в мире организацию работников СМИ). Этот праздник стал официальным в 1994 году, когда тогдашний Президент Леонид Кравчук подписал указ, провозглашающий День журналиста.
Поздравления с Днем журналиста
***
Журналисты – это гордо,
Мастера пера и «ворда»!
Пусть перо острее станет —
Гонорар карман не тянет!
***
В этот день мы хотим вам пожелать острых перьев, метких заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном, но порой рискованном журналистском поприще. С праздником вас!
***
Журналист – это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви.
***
Не писака, но творец —
Мастер слова, молодец!
Пусть ругается редактор —
Это преходящий фактор!
Денег, славы всенародной —
Пьём до дна! Твоё здоровье!
***
В курсе будь и в нужном месте!
Мы всегда с тобою вместе:
Почитать, расспамить ссылки,
Выпить водки полбутылки…
Гонорары пусть растут!
Журналисты – это GOOD!
Открытки-поздравления с Днем журналиста
Читайте также: оригинальные поздравления с днем рождения — топ 5 способов!