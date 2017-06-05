Мечтаете встретить свою любовь и выйти замуж за любимого? Тогда воспользуйтесь ритуалом на скорое и удачное замужество от участницы «Битвы экстрасенсов» и эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярославы Федоровой.

«Этот ритуал поможет привлечь свою жизнь прекрасные отношения, построенные на чистой и взаимной любви. Ритуал необходимо выполнять на растущей Луне – в первые дни новолуния. Лучше всего вечером в пятницу, так как пятницей управляет Венера – Богиня Любви», — говорит Ярослава.

Как провести ритуал на скорое и удачное замужество?

«Вам понадобится любой цветок белого цвета (желательно чтобы цветок был из ваших любимых). Положите этот цветок на подоконник или на балкон так, чтобы на него падал свет растущей Луны. Попросите Вселенную послать вам взаимную любовь. На рассвете возьмите этот цветок и положите его в книгу о любви. Это может быть абсолютно любая книга – роман или сборник стихов. Главное, чтобы она была ваша любимая.

Цветок должен пролежать на страницах книги до следующего новолуния. В следующее новолуние (в первую ночь молодой Луны) возьмите цветок из книги, рассыпьте его лепестки себе в ладонь и произнесите: «Отдаю тебе, дух блистающий, часть своей мечты. Попрошу у тебя, дух свершающий, торжество любви!». Опишите качества человека, которого мечтаете встретить и сдуйте лепестки цветка в открытое окно», — говорит Ярослава Федорова.

Считается, что после проведения этого ритуала, мужчина вашей мечты должен появится в вашей жизни в течение месяца. Желаем вам удачи и любви!