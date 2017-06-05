На сегодняшний день одесские пляжи пользуются особой популярностью среди туристов. Жемчужина у моря собирает отдыхающих с разных уголков Украины. Это и не странно, ведь манит здесь все: местный колорит, одесское гостеприимство и ласковое Черное море. Предлагаем вашему вниманию подборку лучших пляжей Одессы.
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1. «Аркадия»
Популярный курортный район города Одессы, включающий частные пляжи. Место подойдет для любителей развлечений и веселых тусовок. На территории расположено большое количество ресторанов, магазинов, фаст-фудов и ночных клубов. Предоставляются платные лежаки.
Отметим, что на территории пляжа Одессы «Аркадия» открыт аквапарк «Hawaii».
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2. «Ланжерон», парк «Шевченко»
Один из старейших пляжей города Одесса. Главная достопримечательность этого места – дельфинарий! Здесь каждый день, кроме понедельника, умные животные показывают посетителям удивительные представления.
Этот одесский пляж отлично подойдет для семейного отдыха.
3. «Большой Фонтан»
Объединяет несколько частных пляжей Одессы. Вода здесь чистая, а сам берег каменистый.
На территории есть зоны для комфортного отдыха с платными лежаками.
Также здесь вы найдете рестораны и кафе, в которых можно подкрепиться.
4. «Золотой берег»
Несмотря на свою популярность и многолюдность, здесь довольно чисто. Золотистый песок, удобный заход в море и развлекательная зона.
Вы сможете взять на прокат катамаран, водный скутер, «таблетку», а также прокатиться на «банане». Скучно точно не будет!
Кроме этого, на территории этого одесского пляжа находится изобилие ресторанов и кафе.
5. «Чайка»
По форме этот пляж Одессы напоминает летящую птицу. Местные посетители хвалят удобный заход в море, а также чистоту.
Пляж «Чайка» также будет комфортным для людей с ограниченными возможностями.
На территории данного одесского пляжа размещены рестораны, кафе и парковка.
6. «Отрада»
Пляж находится в живописном одесском месте.
Здесь предусмотрен как активный отдых, так и зону для релакса, где вам предложат приятный расслабляющий массаж.
Любителям экстрима на этом пляже Одессы скучно не будет. Популярное местное развлечение – виндсерфинг!
7. «Чкаловский»
Бюджетный вариант отдыха. Это место также называют «студенческим» одесским пляжем. Здесь вы не услышите громкой музыки, и вашему отдыху совсем ничего не помешает, ведь инфраструктура практически отсутствует.
Если же вы готовы заплатить за свой отдых и отдохнуть в комфортных условиях, – выход все-таки есть. На территории этого пляжа Одессы можно снять деревянный домик и запастись мангалом.
8. «Лузановка»
К пляжу Одессы «Лузановка» нужно еще добраться, но дорога стоит ожидаемого отдыха!
Пляж находится неподалеку района «поселок Котовского». Здесь песчаный песок и удобный заход в море. На территории этого пляжа Одессы работает парк аттракционов. Цены демократичные!
В Одессу невозможно не влюбиться. Посетив ее один раз, вам определенно захочется вернуться… Желаем приятного отдыха на пляжах Одессы, которые мы выбрали!