Вы уже знаете, какого числа Троица в 2017 году. А также мы рассказывали что означает праздник Святая Троица 2017. Сегодня мы расскажем о приметах на Троицу и о том, что нельзя делать в этот день. Читайте наш материал!

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Считается, что на Троицу не стоит назначать свадьбу – якобы ничего хорошего такую семью не ждет. Другое дело – сватанье и знакомство. Если они выпадут на Троицу, то брак будет крепким и счастливым.

Шить, печь пироги и работать в огороде на Троицу нельзя. А еще нельзя купаться, иначе, по древним поверьям, русалки затянут на дно.

Дождь на Троицу – весь год будет много грибов, хороший урожай и прекрасная погода.

Духов День – это следующий день после Троицы, когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней клад. Якобы земля в этот день обязательно подарит хорошему человеку что-нибудь ценное.

В праздник Троицы нужно постараться не думать о плохом, не завидовать и не злиться на кого-то – ничем хорошим это не закончится.

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