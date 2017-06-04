Сегодня православные празднуют Троицу 2017. Мы уже рассказали, что можно и что нельзя делать на Троицу. Какие приметы существуют в этот день, а также, какие поздравления с Троицей в стихах выбрать. А теперь смотрите, какую молитву обязательно нужно читать на Троицу!

Пресвятая Троице, помилуй нас;

Господи, очисти грехи наша;

Владыко, прости беззакония наша;

Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.