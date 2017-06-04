Когда Троица 2017 мы уже рассказывали. Но что означает этот день в христианском мире? Почему Святая Троица считается великим праздником? Читайте наш материал!

Также вам будет интересно: поздравления с Троицей в стихах, красивые, короткие для смс

Праздник Святой Троицы символизирует открытие Богом своей триединой сущности. Ранее верующие знали только Бога-Отца и Бога-Сына – Иисуса Христа. А на 50-й день после Пасхи все апостолы с Божьей Матерью и другим верующими молились в одной горнице. Вдруг с неба раздался шум, после чего над каждым из учеников Христа возникли языки пламени – именно так явил себя апостолам Святой Дух, третья ипостась Триединого Бога.

Святой Дух дал апостолам умение говорить на языках, которых они прежде не знали, и с помощью этого дара они смогли проповедовать христианское учение среди разных народов.

Читайте также: Троица 2017 — что можно и нельзя делать

Что означает Святая Троица (суть догмата)?

Согласно догмату о Святой Троице, который является центральным во многих христианских церквях:

Бог Отец — ни от кого не рождается и ни от кого не исходит.

Бог Сын — предвечно рождается от Бога Отца.

Бог Святой Дух — предвечно исходит от Бога Отца.

Все три лица (сущности) Троицы существуют в единстве. Это единство творит мир, промышляет о нем и освящает его.

В связи с этим понятно, что этот праздник действительно важен в христианской вере. Троица 2017 будет широко отмечаться в православных церквях. Все верующие в этот день обязательно посещают храмы и церкви с самого утра, а после службы совершают праздничный обед.

Так как в июне на Троицу 2017 будет целых три выходных, то мы рекомендуем вам подготовиться к празднику заранее и спланировать свой досуг!