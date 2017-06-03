Троица 2017: обычаи и традиции празднования

Завтра, 4 июня, состоится большой христианский праздник – День Святой Троицы 2017. Мы уже рассказали вам, какие народные приметы существуют в этот день, сегодня же спешим поведать, какие обычаи и традиции Святой Троицы.

В православной традиции праздник Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. Как и каждый памятный день, Троица несет особое значение, обычаи и традиции. Что же принято делать накануне праздника?

Подготовку ко Дню Святой Троицы хозяйки начинают заранее, ведь нужно навести порядок в доме и во дворе. После генеральной уборки, с давних времен и до сегодняшнего дня, девушки принимались за украшение дома зеленью. К слову, 3 дня предшествующие Троице, а также 3 дня после праздника, принято называть Зеленой неделей. Каждый дом украшается растениями, ветками деревьев, пахучими травами и ароматными цветами. Зачастую для украшения дома используются ветки рябины, березы, клена; мята, мелисса и другие травы. Принято считать, что растения символизируют достаток, хороший урожай, здоровье, продолжительность жизни, а также защищают дом от воздействия злых сил.

В День Святой Троицы вся семья торопилась на церковную службу. В храм также собирали букеты из трав, которые становились оберегом дома на будущий год.

Святая Троица всегда была хорошим поводом повидаться с родными и близкими, устроив праздничный обед с вкусными угощениями. Более того, в этот день близкие дарили друг другу приятные подарки.

Давние поверья гласят, что на Троицу просыпаются русалки и водяные. Для того, чтобы отпугать мифические существа, вдоль берега водоемов разжигались костры, водились хороводы и пелись песни. Кроме этого, вечерние праздничные гулянья давали возможность молодым людям присмотреться друг к другу и познакомиться.

Троица 2017 – это отличный повод для каждого из нас встретиться с друзьями и родными, тем более, что следующий день после праздника – один из дополнительных выходных июня.