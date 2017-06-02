Сегодня СТБ исполнилось 20 лет! 2 июня 1997 году состоялся первый эфир на телеканале! Давайте вспомним, как развивалась история канала, который по праву считается законодателем талант- и реалити-шоу. Первой программой были «Вікна-новини». В Украине появилась независимая информационная программа, ставшая альтернативой государственным новостям. И по сегодняшний день «Вікна-Новини» являются одним из лидеров украинских информационно-аналитических программ. Многие известные и авторитетные журналисты начинали свою карьеру в «Вікнах» — Елена Фроляк, Георгий Гонгадзе, Ирина Ванникова, Андрей Куликов, Ольга Червакова, Роман Скрыпин, Виталий Портников, Мыкола Вересень, Сергей Попов, Наталья Якимович, Игорь Татарчук и другие – все они в разные годы были в команде СТБ. В 2004 году на канал приходят Владимир Бородянский и Сергей Назаров. С этого момента СТБ меняет вектор с информационного канала на познавательно-развлекательный. Первые проекты — публицистический цикл «Правила жизни» и программа о правопорядке «Документальный детектив».

В 2005 году СТБ получил звание «Прорыв года» и был признан «телеканалом с наиболее динамичным развитием», которым остается и по сегодняшний день.

2006 год. 1 апреля в эфир СТБ вышли «Неймовірні історії кохання», ведущей которых стала Надежда Мейхер, только-только распрощавшаяся с «ВиаГрой». Через неполных 3 года на этом посту ее сменила Лилия Ребрик. 2007 год. На СТБ появились «Битва экстрасенсов» и Павел Костицын, документально-познавательный проект «В поисках истины» с Вячеславом Гармашем и программа «Моя правда» о жизни и секретах звезд. 2008 год. Значимый год для канала, ведь в эфир вышло первое талант-шоу «Танцюють всі!». Страна моментально влюбилась в профессиональный танец и научилась отличать пассодобль от вальса. Финальный выпуск в декабре 2008‑го смотрел каждый четвертый телезритель страны – аудитория больше только у новогоднего поздравления президента и важных футбольных матчей.

2009 год. В эфир вышла программа «Україна має талант!».

2010 год. Появилось первое вокальное талант-шоу страны — «Х-фактор»! Проект дал дорогу в большой шоу-бизнес многим молодым именам, среди которых MONATIK, финалист Национального отбора «Евровидение» MELOVIN, Алина Паш и другие. Прямые эфиры украинского «Х-фактора» открывали Лара Фабиан, Кайли Миноуг, Патрисия Каас, Hurts и другие.

В этом же году СТБ взялся за помощь семьям – и создал реалити «Кохана, ми вбиваємо дітей» с ведущим Дмитрием Карпачевым.

2011 год. В эфире появились сразу шесть уникальных шоу – «МастерШеф», «Зважені та Щасливі», «Холостяк», «Фермер шукає жінку», «Вагiтна у 16» и «Куб».

За 6 лет участники «Зважених…» сбросили около 15 тонн лишних килограммов; Холостяки раздали более тысячи алых роз и организовали около 300-т романтических свиданий; а кулинары приготовили несколько тысяч изысканных блюд.

2012 – 2016. «Кулинарная династия», «Детектор лжи», «Спасите нашу семью», «Один за всех», «Хата на тата», «Я соромлюсь свого тіла», «Давай поговорим о сексе», «За живе!», «Все буде добре», «Все буде смачно!» — каждый новый проект, который СТБ предлагает телезрителям, сразу становится успешным и востребованным на многие годы.

А Национальный отбор на «Евровидение», который СТБ взял «под свое крыло», впервые стал самым обсуждаемым музыкальным событием. 2017 год. «Сюрприз, сюрприз!» — сказала Маша Ефросинина, появившись на телеканале. Премьеру нового шоу, в котором Маша вместе с командой СТБ воплощает в жизнь мечты украинцев, увидим уже 1 сентября.

Собственное производство СТБ – более 80% эфирных программ! Проекты и ведущие СТБ становятся народными героями и причина успеха не в гламурности, а в честности и целеустремленности. На примере своих героев телеканал СТБ демонстрирует обычным украинцам, что «Можливо все!» Ты МОЖЕШЬ стать популярным артистом или танцором, похудеть, найти свою любовь и спасти семью, но только в том случае, если готов подняться с дивана и бороться за мечту.