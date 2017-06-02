Сегодня канал СТБ отмечает свой юбилей – ему исполнилось 20 лет! В предыдущем материале мы рассказали, как развивалась история телеканала СТБ, а теперь предлагаем вернуться на 20 лет назад и посмотреть, чем занимались Лилия Ребрик, Дмитрий Карпачев, Игорь Кондратюк, Павел Костицин, Дмитрий Танкович и другие звезды канала в то время, когда СТБ только стартовал.

Например, Игорь Кондратюк 20 лет назад работал в Институте молекулярной биологии и генетики, Дмитрий Карпачев учился в университете, а ведущая программы «Давай поговоримо про СЕКС» Юлия Бортник еще ходила в 6 класс! Заинтригованы?