Сегодня канал СТБ отмечает свой юбилей – ему исполнилось 20 лет! В предыдущем материале мы рассказали, как развивалась история телеканала СТБ, а теперь предлагаем вернуться на 20 лет назад и посмотреть, чем занимались Лилия Ребрик, Дмитрий Карпачев, Игорь Кондратюк, Павел Костицин, Дмитрий Танкович и другие звезды канала в то время, когда СТБ только стартовал.
Например, Игорь Кондратюк 20 лет назад работал в Институте молекулярной биологии и генетики, Дмитрий Карпачев учился в университете, а ведущая программы «Давай поговоримо про СЕКС» Юлия Бортник еще ходила в 6 класс! Заинтригованы?
В цей день 20 років тому я якраз дивилася Вікна, які тоді створили справжню революцію в новинному світі. Я була журналістом-початківцем, працювала на херсонському телебаченні і, затамувавши подих, дивилася на Олену Фроляк, яка тоді вела ефіри. Я всотувала кожний її рух, кожну інтонацію – це була для мене справжня професійна школа. Я бажаю нашому каналу залишатися лідером, бажаю довголіття, успіху, натхнення і любові глядачів! Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-Новини #СТБ20років #лідирує #стб #можливовсе #вікнановини
20 років тому були часи, коли для мене все тільки починалося. У 1997 році – а це вже минуле століття — ми з командою КВК тільки починали свій шлях. Це був час великих відкриттів: рівно 20 років тому ми вперше з командою «ЧП» вийшли на сцену мінського Палацу культури залізничників. Нас вперше показали на білоруському телебаченні, після чого нас почали впізнавати на вулиці. Це було дивно, дуже приємно і незвично, але і трохи страшно одночасно. Я хочу привітати людей, які працюють на СТБ, незважаючи на всі складнощі, які є, які будуть, незважаючи на те, що працювати тут буває нелегко, я вітаю нас з вами, друзі! Двадцять років — це круто! Дмитро Танкович, ведучий шоу «Танцюють всі!» та «Україна має талант», продюсер скетчкому «Коли ми вдома». #СТБ20років #розважає #танцюютьвсі #українамаєталантдіти #колимивдома #стб #можливовсе #stb A post shared by Телеканал СТБ (@stbua) on
«20 років тому я почала працювати ведучою прямого ефіру на FM радіостанції у місті Кременчуг. Це був для мене дивовижний та надихаючий досвід. Я відчувала, що знайшла свою справу життя, зможу в цьому розвиватися і професійно зростати. Вітаю з 20-річчям найкращий телевізійний канал України! Для мене це майже родинне свято, бо СТБ — моя телевізійна сім’я. Нехай тут завжди панує творча, радісна, затишна атмосфера. Щоб глядачі почувалися з нами як вдома, і залишалися собі та нам на радість!». Надія Матвєєва, ведуча проектів «Все буде добре» і «Все буде смачно!» #СТБ20років #надихає #стб #можливовсе #всебудедобре #всебудесмачно #stb
«20 років тому, коли мені було ще 15, мені подарували мій перший велосипед, про який я давно мріяв. Я одразу зробив його крутим — обмотав кермо ізоляційною стрічкою, зняв всі катафоти, крила і це був мій особистий Harley-Davidson. Я їздив на ньому цілодобово і не міг повірити своєму щастю. А через кілька місяців я вперше закохався в розкішну дівчину, яка відповіла мені взаємністю. Вітаю СТБ з Днем народження! Мені б хотілося, щоб ми якомога більше часу залишалися командою мрії. Для мене це більше, ніж робота, і більше, ніж просто люди, які мене на ній оточують!». Михайло Присяжнюк, юрист, експерт СТБ. #СТБ20років #захищає #стб #можливовсе #STB A post shared by Телеканал СТБ (@stbua) on
«20 років тому я вийшла заміж. Весілля було навесні, у червні 1997 року ми щойно повернулися з весільної подорожі, тому це той час, коли я робила перші кроки у сімейному житті: це була моя перша згорівша гречка 😄 СТБ, вітаю тебе з 20-літтям! Не дивлячись на важкі часи, ти робиш найкращі шоу у Європі. Я пишаюсь тим, що є частиною твоєї команди!» — Тетяна Літвінова, суддя «МастерШеф» #СТБ20років #піклується #стб #можливовсе #мастершеф #мастершефдіти
«В цей час 20 років тому я готувалась до змагань. Дуже нервувала та мріяла отримати майстра спорту. Я бажаю каналу з кожним роком ставати тільки кращим. Бажаю, щоб глядачі цінували СТБ та всі проекти, які змінюють життя людей», — ведуча шоу «Зважені та щасливі» Аніта Луценко. #СТБ20років #мотивує #стб #можливовсе #зваженітащасливі #stb A post shared by Телеканал СТБ (@stbua) on
«Чесно кажучи, я не пам’ятаю, що було в цей день 20 років тому. Але того 97-го року я вчився в університеті та працював. У мене точно все було добре. Наразі я щасливий, що проекти, над якими я працював і працюю допомагають людям – не лише героям програм, а й просто глядачам. Вітаю улюблений СТБ з ювілеєм. Продовжуй у тому ж дусі», — ведучий шоу «Один за всіх» Дмитро Карпачов. #СТБ20років #допомагає #стб #можливовсе #одинзавсіх #stb
20 років тому назад я закінчила школу. Я була чернівецькою провінційною дівчинкою, яка твердо заявила своїм батькам, що хоче стати артисткою. В моїй родині ніхто не був зв’язаний з акторською професією і батьки зізнавалися, що десь в глибині душі сподівалася, що ця моя безглузда ідея не буде реалізована. І це зрозуміло, тоді здавалося, що де мені, чернівецькій дівчини, вступити до столичного театрального інституту? З божевільним конкурсом, особливо серед дівчат? Але коли я вступила, батьки мене обійняли і сказали, що вони пишаються мною. А мені тоді здалося, що я зробила щось неймовірне. Сьогодні виповняється 20 років моєму рідному каналу СТБ – це прекрасний юний вік. Кожна людина, скільки б їй не було років, завжди вірить, що її найкращі роки ще попереду. Я переконана, що найкращі та найцікавіші сторінки в тебе, СТБ, ще попереду. Бажаю здійснення найзухваліших, найсміливіших мрій. З Днем народження, любий СТБ! Лілія Ребрик, ведуча Танцюють всі! #СТБ20років #танцює #стб #можливовсе #танцюютьвсві #stb A post shared by Телеканал СТБ (@stbua) on
20 років тому я робив свої перші кроки на телебаченні. Мені тоді було 20, і мене запросили працювати репортером до міської студії телебачення в Євпаторії. Це був незабутній час, коли все тільки починалося. Мій колега, подивившись мою програму, сказав: «З цього хлопця нічого не вийде, як почав тут працювати так все життя тут і просидить». А директор студії подивився на мене і відповів: «Ні, хлопці, він тут на довго не затримається». І дійсно, через два роки я покинув стіни своєї першої телевізійної студії. Зараз СТБ — мій другий дім. А що можна побажати своєму дому? Міцних стін, надійного даху, щоб ніякі негаразди, ніякі урагани і бурі не могли йому зашкодити. Бажаю нових проектів, нових героїв, нових людей, які б з екрану телевізора допомагали всім знайти віру в себе і віру в життя. З Днем народження, любий СТБ, ми ще повоюємо! Павло Костіцин, ведучий «Битви екстрасенсів» #СТБ20років #підтримує #стб #можливовсе #битваекстрасенсів #stb
В цей день 20 років тому я, скоріш за все, працював в Інституті молекулярної біології і генетики. Може навіть в цей день я грав у «Що? Де? Коли?». У травні-червні як раз була весняна сесія, тому, може бути, що саме в цей день я грав. Але через стільки років це вже важко згадати. Я хотів би побажати каналу та усім, хто на ньому працює, нових яскравих проектів. Я вірю, що все буде прекрасно на каналі СТБ, і вірю, що ми завжди будемо виробляти щось нове яскраве і цікаве. З Днем народження, рідний СТБ! Ігор Кондратюк, суддя Україна має талант #СТБ20років #дивує #стб #можливовсе #українамаєталант #stb A post shared by Телеканал СТБ (@stbua) on
«На той час, червень 1997 року, я вже була щасливою мамою. Дочці було три роки, і наше літо почалося з того, що я вперше вирішила повезти її на море, в Одесу. Цю поїздку я згадую дотепер! Починаючи з пригод в дорозі, і закінчуючи тим, що дочка захворіла на морі, і лежала з температурою 39! Але, тим не менше, літо 1997 року — це було перше знайомство моєї дочки з морем. А ось коли я прийшла працювати на проект «Я соромлюсь свого тіла», телеканал допоміг мені побороти внутрішних демонів, а також представити українських лікарів. Вітаю тебе з Днем народження, любий СТБ!» — Людмила Шупенюк лікар та експерт «Я соромлюсь свого тіла» #СТБ20років #реагує #стб #можливовсе #ясоромлюсьсвоготіла