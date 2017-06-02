Актер Станислав Боклан, которого мы знаем по образу Григория в скетчкоме «Коли ми вдома», исполнил одну из главных ролей в фильме «Межа». Лента будет представлена на международном кинофестивале в Карловых Варах. Что о фильме думает Станислав – читайте в материале. 30 июля была объявлена ​​основная конкурсная программа 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, который вместе с Каннским и Венецианским входит в число кинофестивалей категории А. В основной конкурсной программе кинофестиваля будет представлена ​​лента Петра Бебьяка «Межа» — первая Украино-словацкая копродукция, созданная при поддержке Госкино Украины.

Номинация украинской ленты в кинофестивале в Карловых Варах является особенной, ведь последний раз украинский полный метр был представлен в Чехии в 2007 году.

«Очень приятно, когда картину, в которой ты снимался, отмечают на высоком уровне! Это означает, что она удалась, и на самом деле заслуживает быть участницей такого престижного кинофестиваля. Теперь у нее начнется собственная жизнь, и я хочу пожелать, чтобы она было долгой и счастливой. Ведь картина создавалась с лучшим настроением, и у меня остались только самые теплые воспоминания от работы со словаками. Очень надеюсь, что моя мечта — поработать с ними еще раз — осуществится, и мы снова встретимся на съемочной площадке других проектов», — поделился Станислав Боклан. Напомним, что словацкий режиссер Петр Бебьяк положил в основу фильма реальную остросюжетную историю, произошедшую на словацко-украинском пограничье в 2007 году, на границе вступления Словакии в Шенгенскую зону.

