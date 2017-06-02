Уже отзвенел последний звонок в украинских школах! После успешной сдачи экзаменов у одиннадцатиклассников состоится долгожданный выпускной. Каждая школьница ждет этого волшебного вечера чуть меньше, чем свадьбы. Впервые она наденет роскошное платье и будет блистать на школьном балу. Выбор платья на выпускной 2017 будет отличаться от того, что было модно в прошлом году. Давайте проанализируем главные тенденции этого сезона.

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В 2017 году стилисты советуют делать акцент не на сексуальности (платья а-ля Бейонсе можно сразу отправлять в бан), а, наоборот – на невинности и девичьей красоте. Скромность и естественность должны присутствовать также в макияже и прическе.

Выбирайте платья из струящихся тканей и откажитесь от платья принцессы, а также пышных бальных платьев с многоярусными юбками и кольцами – оставьте это выпускницам 90х. Если вы никак не хотите расставаться с мечтой о роскошном платье на выпускной 2017, то обратите внимание на наряды с декоративными вставками – это может быть бисерная россыпь, жемчужные бусины или тонкое кружево.

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Платье в стиле «Русалочка», «Греческая богиня» или любимые выпускные платья прямого «А» силуэта по-прежнему остаются в моде.

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