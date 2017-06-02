Вчера, 1 июня вышла долгожданная экранизация комикса DC «Чудо-женщина». Главную роль в фильме исполнила актриса и модель Галь Гадот. Ее героиня впервые появилась в комиксах в 1941 году и сразу стала популярной. Уже через год у Чудо-женщины была своя серия комиксов, а такая честь выпадала лишь Супермену и Бэтмену. Какая Галь Гадот в жизни? Фото и биография Чудо-женщины в нашем материале.

Галь Гадот родилась в городе Рош-ха-Аин в Центральном округе Израиля. Отец актрисы работал инженером, мать – учительницей. Гадот на иврите означает «берег реки», а Галь переводится, как «волна». Девушка всегда считала себя истинной израильтянкой, хотя в ее жилах также течет кровь польских, чешских, австрийских и немецких евреев.

В 2004 году юная красавица подала заявку на участие в конкурсе красоты «Мисс Израиль-2004». 18-летняя красавица сделала это скорее ради забавы, поэтому была искренне удивлена, когда ее огласили победительницей.

Когда модельная карьера Гадот находилась на самом пике, ее призвали в армию. Будущая голливудская звезда два года служила в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве инструктора по фитнесу.

Строгая армейская дисциплина не помешала появиться будущей Чудо-женщине на страницах журнала Maxim. По инициативе МИД Израиля, «для улучшения имиджа еврейского государства и израильской армии» мужской журнал провел фотосессию «Women of the Israeli Army» с красавицами, которые проходили армейскую службу.

После армии Галь училась на юриста и параллельно снималась в израильских сериалах. В 2007 году ее пригласили на кастинг очередного фильма об Агенте 007 («Квант милосердия»).

«После победы на конкурсе «Мисс Израиль» мне предложили пробоваться на роль девушки Бонда в «Кванте милосердия». «Ни за что», – сказала я». Я учусь на факультете права и международных отношений. Я слишком серьезная, чтобы быть актрисой. К тому же сценарий на английском, а мой английский был недостаточно уверенным», — рассказала девушка в интервью Vogue.

К мыслям об актерской карьере Галь вернулась, когда ей предложили сняться в «Форсаже» – успешной медиафраншизе о бесшабашных гонщиках. Новый образ Гадот настолько понравился режиссеру, что ее героиня появилась и в следующих сиквелах «гоночной» франшизы – «Форсаж-5» и «Форсаж-6».

«Жизнь такая штука — никогда не знаешь, что она тебе подкинет», – признавалась Галь, – «Главная причина того, что Джастин Лин взял меня на роль — это моя служба в армии».

Сегодня зрители могут увидеть звезду «Форсажа» в новом амплуа Чудо-женщины, девушки со сверхспособностями из «супергеройской» вселенной комиксов DC.

В интервью Линн Хиршберг для журнала Vogue Галь Гадот сказала: «Мое детство прошло в Израиле, поэтому я мало что слышала о Чудо-женщине. Здесь же, в Голливуде, ее, как и Супермена, знают все».

Получилось у Галь Гадот на 100% воплотить образ дочери Зевса – смотрите в новом фильме «Чудо-женщина» который уже идет в украинских кинотеатрах.