Популярная украинская группа «Бумбокс» представила новый мини-альбом в последний день весны. EP получил название «Голый король». Премьера диска состоялась на студии звукозаписи «Звукоцех». В альбоме всего шесть песен: «Колишня», которую команда представила в марте, «Голий Король», «Болельщик», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо» — песня, записанная вместе с группой O.Torvald и акустическая версия песни «Люди» в качестве бонус-трека.

Официальный релиз пластинки состоится в августе, а уже в сентябре музыканты отправятся во всеукраинский тур, который начнется с Черновцов и охватит 21 город Украины.

Фронтмен группы Андрей Хлывнюк признался, что многие песни из диска были написаны в самолетах, автобусах и залах ожидания аэропортов.

К слову, послушать группу Бумбокс в ближайшее время можно будет на фестивале Atlas Weekend, музыканты выступят 29 июня.

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