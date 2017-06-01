Участника 8 сезона американского проекта «Холостяк» Майкла Нэнса нашли мертвым в собственной квартире. Причина смерти 31-летнего музыканта пока неизвестна. Ранее в одной из серий шоу «Холостяк» парень признался, что был зависим от медицинский препаратов. Полиция сообщила, что смерть не является подозрительной, следов насилия нет.

Как пишет TMZ, мертвое тело мужчины обнаружил его друг. Майкл скончался в собственном доме, который находится в городе Остин (штат Техас).

Парень принимал участие в 8 сезоне «Холостяк» в 2012 году. Он был одним из 25 парней, которые боролись за сердце актрисы Эмили Мейнард. В своем Twitter звезда выразила соболезнования, вспомнив, что у парня было доброе сердце. Судя по снимкам мужчины в Instagram, он был счастлив в отношениях со своей девушкой.