В этот четверг, 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Не зря этот яркий и добрый праздник припадает на первый день лета. Школа и занятия позади, а это значит, что теперь досуг малышей полностью ложится на плечи родителей. Какие мероприятия пройдут в Киеве на День защиты детей 2017 – читайте в нашем материале. 1-4 июня

«Країна розваг» на ВДНХ

Игры, развлечения, мастер-классы и самые крутые качели в «Парке гойдалок» ожидают детей 3-4 июня на ВДНХ. 1 июня здесь пройдет розыгрыш целого ящика мороженого, а в выходные состоится показ мультфильмов на свежем воздухе.

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1 июня

Фестиваль «Діти+Літо»

Киевский дворец детей и юношества в День защиты детей 2017 приглашает ребят и их родителей на фестиваль «Діти+літо». В 16:00 здесь начнется программа с конкурсами рисунков на асфальте, спортивными эстафетами, а также состоится открытие развлекательных центров «Каникулы оналйн» и ProfiCamp. 1 июня

День защиты детей вместе с «Гуливер и Я»

В столичном ТЦ детей ожидают конкурсы, розыгрыш подарков, знакомство с приветливыми животными, веселые флешмобы и фотосеты с героями любимых мультфильмов.

1 июня Киевская детская железная дорога приглашает покататься бесплатно

Детский поезд будет курсировать по Сырецкому парку между двумя станциями «Вишенка» и «Яблонька». Путешествие железнодорожным кольцом длится 20 минут. Пассажиров в поезде обслуживают юные железнодорожники под присмотром своих инструкторов.

Время: 10:30–15:30 3 июня

В парке Шевченко состоится фестиваль «MyBabyFest»

На специально оборудованной сцене пройдет показ мод для беременных, слингопарад, концерт детских коллективов. Мастер-классы, лекции для родителей новорожденных, выставка-ярмарка товаров для всей семьи. А для виновников праздника будет организована детская площадка с аттракционами, шоу аниматоров, аква-грим, интерактивные конкурсы с подарками и другие сюрпризы.

3-4 июня Театр кукол

Ко Дню защиты детей Театр кукол подготовил для юных зрителей сразу два представления. В выходные 3-4 июня будут показаны спектакли по мотивам любимых детских сказок «Винни Пух» (3 июня) и «Доктор Айболит» (4 июня).